La mappa aggiornata delle nuove “zone rosse” volute dalla prefettura di Torino

TORINO – Nei giorni scorsi la Prefettura di Torino ha aggiunto tre nuove “zone rosse”, cioè aree da cui potranno essere allontati per 48 ore coloro che vengono fermati dalle forze dell’ordine in atteggiamenti aggressivi e con determinati precedenti penali. Ne avevamo parlato qui nel dettaglio, aggiungendo poi in questo articolo le nuove aree volute dal prefetto di Torino: saranno quelle nei pressi di Piazza Santa Giulia, piazza Bengasi e l’area vicino all’Ospedale San Giovanni Bosco.

Il testo della nuova ordinanza si trova qui.

Ecco una mappa aggiornata che mostra dove sono tutte queste “zone rosse” e quali vie comprendono.

