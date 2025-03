RIVAROLO – Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del gruppo consiliare “Energie per Rivarolo”, riguardante le polemiche attorno a una lezione dello storico Eric Gobetti al liceo Aldo Moro, prevista l’11 marzo, sulle foibe e sul confine orientale. Il consigliere di Fratelli d’Italia, Roberto Ravello, aveva chiesto in un comunicato stampa di annullare l’iniziativa.

La recente “polemica”, montata ad arte e in maniera scorretta su alcune testate, attorno alla

lezione dello storico Eric Gobetti al Liceo Aldo Moro di Rivarolo del prossimo 11 marzo, ha

rivelato, ancora una volta, quanto sia fragile la difesa della libertà d’insegnamento quando

sottoposta ai venti dell’ideologia politica e della propaganda.

Come lista civica Energia per Rivarolo, non possiamo restare in silenzio di fronte a questo

ennesimo tentativo di ingerenza politica nel mondo della scuola.

Quando la politica pretende di controllare la scuola

Le dichiarazioni del consigliere regionale di FdI, con la sua richiesta di “annullare l’iniziativa”

o “rimodularla profondamente”; e le ulteriori pressioni di un parlamentare della Lega, che

parla addirittura di “una stortura all’interno dell’Istituto” sollevano un interrogativo inquietante:

da quando un rappresentante politico si arroga il diritto di decidere quali lezioni possano

essere tenute in un liceo e quali no?

Definire “comizio della menzogna” o “un sopruso” una lezione tenuta da uno storico che ha

dedicato anni di ricerca allo studio del confine orientale è un’offesa non solo a Gobetti, ma

all’intero mondo scientifico e alla serietà della ricerca storica.

Non meno preoccupanti sono le parole del sindaco Zucco Chinà, che con la sua consueta

dote da camaleonte equilibrista tenta di non scontentare nessuno, finendo però per

scontentare tutti.

Richiamare il “buon senso del Dirigente Scolastico” per auspicare la cancellazione di un

evento scolastico è un tentativo di pressione politica che non può essere accettato in una

società democratica.

Preoccuparsi dell’apprezzamento delle famigliee degli “effetti sulle iscrizioni future”

sembra essere un modo elegante per suggerire che la verità storica debba piegarsi alle

esigenze di marketing scolastico.

Non pieghiamo l’istruzione alla dimensione privatistica che tanto garba al nostro primo

cittadino, che a volte dimentica, però, di esser stato chiamato ad amministrare la cosa

pubblica.

Un ex dirigente di un’importante istituto di formazione dovrebbe pur sapere che il compito

primario della scuola è formare cittadini dotati di spirito critico, capaci di orientarsi nel mondo

dell’informazione senza subire alcuna influenza politica.

Siamo consci delle aderenze dell’assessore Cuffia e non ci sorprendono le sue affermazioni,

ma ci chiediamo quale sia la posizione della vicesindaca, nonché assessora alla Cultura,

Vittone. Ci auguriamo che almeno lei esprima la sua indignazione e massima solidarietà ai

docenti.

Come ha giustamente sottolineato la nostra capogruppo Helen Ghirmu, “Lasciamo che

siano i docenti a costruire una proposta educativa completa capace di sviluppare negli

studenti un’adeguata dimensione critica, senza nessuna ingerenza. Sono orgogliosamente

un’ ex allieva dell’istituto Moro. Tra i nostri banchi sono cresciuti uomini e donne capaci di

confrontarsi e aderire a diverse visioni politiche: giù le mani dalla nostra scuola!

I nostri insegnanti sono professionisti qualificati, spetta solo a loro valutare quali strumenti

didattici utilizzare per formare i cittadini di domani. A loro, che ogni giorno lavorano per

educare i nostri figli, va tutta la nostra stima e solidarietà per l’incresciosa ingerenza.

Ringraziamo anzi la Preside e il dipartimento di Storia e Filosofia per questa iniziativa.

Ringraziamo tutti i docenti che lavorano quotidianamente con i ragazzi, affinché siano loro gli

unici architetti del loro pensiero e del mondo che vorranno costruire.”

La questione delle foibe e quella più ampia delle vicende del confine orientale è una pagina

dolorosa e complessa della nostra storia, che merita di essere affrontata e approfondita con

rigore scientifico e onestà intellettuale. E chi meglio di uno storico riconosciuto può aiutare i

giovani a comprendere questa complessità?

La storia non può e non deve essere stravolta, ridotta a slogan politici o utilizzata come arma

di propaganda dal politico di turno.

È paradossale che proprio chi invoca il rispetto della “memoria storica” cerchi poi di

censurare chi la storia la studia professionalmente, con rigore scientifico.

La vera offesa alle vittime non è permettere che la loro storia venga studiata in tutta la sua

complessità, ma strumentalizzarla per fini politici.

Energia per Rivarolo riafferma con forza la propria fiducia nell’autonomia scolastica e nella

professionalità dei docenti. La scuola deve rimanere uno spazio di libertà intellettuale, dove

le giovani menti possono confrontarsi con la complessità del mondo senza filtri ideologici.

Concludiamo con un pensiero: se invece di temere il confronto con idee diverse, ci

preoccupassimo di fornire ai nostri ragazzi gli strumenti per analizzarle criticamente, forse

avremmo una società più consapevole e meno vulnerabile alla propaganda. In fondo, non è

proprio questo il senso dell’educazione civica?

La libertà di pensiero e dell’insegnamento non sono negoziabili. E su questo, Energia per

Rivarolo non farà mai un passo indietro.

Anzi. Siamo a disposizione per progettare momenti di approfondimento e di ascolto con i

nostri ragazzi, i loro genitori, i docenti e tutti i cittadini.