A maggio a Torino The Phair Photo Art Fair, la fiera internazionale dedicata alla fotografia

TORINO – Dal 9 all’11 maggio 2025 torna a Torino The Phair | Photo Art Fair, la prestigiosa fiera internazionale dedicata alla fotografia. Giunta alla sua sesta edizione, l’evento si svolgerà nuovamente presso le OGR Torino, polo culturale e innovativo di riferimento in Europa, confermandosi un appuntamento imperdibile per appassionati, collezionisti e addetti ai lavori.

Un’edizione ricca di novità

La manifestazione ospiterà 50 gallerie d’arte e fotografia contemporanea, selezionate con criteri rigorosi per garantire un’offerta espositiva di alto livello. L’evento coinvolgerà non solo gallerie italiane, ma anche prestigiosi spazi espositivi provenienti da Belgio, Germania e Gran Bretagna. L’obiettivo è consolidare Torino come epicentro internazionale della fotografia d’arte e offrire ai visitatori un’esperienza immersiva tra artisti affermati e talenti emergenti.

L’immagine guida di The Phair 2025

Quest’anno, The Phair ha avviato una collaborazione con la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, scegliendo come immagine guida dell’edizione “Torino, giostra Zeppelin in movimento” (1934) di Mario Gabinio. L’opera, custodita presso l’Archivio Fotografico dei Musei Civici, rappresenta un omaggio alla città e alla sua storia visiva.

Gli artisti e le gallerie protagoniste

Tra le gallerie presenti, spiccano alcuni progetti particolarmente innovativi:

Alberto Damian Gallery propone un confronto artistico tra Lori Sammartino e Marialba Russo, fotografe di epoche diverse ma con affinità stilistiche, con una selezione di opere curata direttamente da Russo.

Erica Ravenna presenta un percorso espositivo che esplora il rapporto tra fotografia e natura, con le opere di Vincenzo Agnetti, Tomaso Binga e Dominique Lacloche.

Kuckei + Kuckei porta a Torino tre artisti che esplorano nuovi linguaggi fotografici: Barbara Probst, con immagini scattate simultaneamente da angolazioni diverse, Miguel Rothschild, che trasforma le fotografie in opere tridimensionali, e Lilly Lulay, che indaga la sovrapproduzione di immagini attraverso collage e installazioni.

Persons Projects si concentra sulla Helsinki School, movimento di fotografia concettuale nato negli anni ’90, con opere di Santeri Tuori, Mikko Rikala e Milja Laurila.

Tucci Russo – Studio per l’Arte Contemporanea propone una selezione di lavori di Jan Vercruysse appartenenti alla serie Camera Oscura (2001-2002), incentrata sulla riflessione sul ruolo dell’artista.

Il nuovo Talks Program – The Phair

La grande novità del 2025 è il Talks Program – The Phair, un ciclo di incontri dedicato al mondo del collezionismo d’arte e fotografia. Suddiviso in tre macro-temi, il programma affronterà:

Come avviare una collezione di fotografia

Come acquistare e navigare il mercato della fotografia

Come costruire e far crescere una collezione

Oltre agli approfondimenti tematici, ogni giorno si terrà una conversazione tra un artista e un collezionista, offrendo una prospettiva diretta sul rapporto tra produzione artistica e mercato. Il tutto con la partecipazione di esperti del settore, tra cui art advisor, direttori di musei e fondazioni.

