Se Sanremo assegnerà ad altri il Festival la Rai potrebbe organizzare il Festival della Musica Italiana a Torino

TORINO – Fino ad ora erano solo voci, da ieri stanno diventando qualcosa di più concreto. La Rai si sarebbe già mossa per verificare la possibilità di organizzare un Festival della Musica Italiana a Torino.

Cosa sta succedendo

Tutto nasce da una sentenza che obbliga il comune di Sanremo ad assegnare tramite bando ad una tv l’organizzazione e la trasmissione del Festival della canzone Italiana. In ballo c’è un ricorso al Tar ma nei giorni scorsi il comune di Sanremo ha anticipato tutti e sorpreso la Rai pubblicando comunque il bando in questione. Troppo lunghi i tempi di organizzazione del Festival per attendere la pronuncia del Tar.

La Rai corre ai ripari

Così la Rai ha deciso di muoversi per proprio conto. Da viale Mazzini hanno fatto sapere che non verrà data autorizzazione a Carlo Conti (sotto contratto con la televisione pubblica) di condurre il Festival per una rete concorrente. Così l’idea è quella di organizzare un festival alternativo, che potrebbe chiamarsi Festival della Musica Italiana in un’altra città. Il marchio Festival della canzone Italiana rimarrebbe a Sanremo anche se non pare protetto da copyright.

Il Festival a Torino

Se così sarà, e non ci vorrà molto per saperlo, la sede del nuovo Festival potrebbe essere Torino per una questione di praticità. L’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest è piaciuta a tutti e la macchina organizzativa si è dimostrata efficiente e funzionale.

Se il festival sarà a Torino ne sarà direttore artistico Carlo Conti e l’Italia si troverà con due Festival musicali. Il Festival della Canzone Italiana, che si svolgeràa Sanremo e sarà organizzato e trasmesso da chi vincerà il bando (ma ci sono enormi difficoltà finanziarie per tutti) e il Festival della Musica Italiana, organizzato dalla Rai probabilmente a Torino, che manterrà la linea dello storico Festival.

L’Eurovision e l’asso della Rai

In tutto questo gioco la Rai ha un asso nella manica che si chiama Eurovision Song Contest. La tv pubblica è infatti membro dell’European Broadcasting Union (EBU), e quindi il copito di selezionare il rappresentante italiano all’Eurovision spetta alla Rai.

