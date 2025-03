A Torino Scientology celebra la nascita di L. Ron Hubbard

TORINO – Venerdì 21 e sabato 22 marzo, alle ore 19:30, la Chiesa di Scientology di Torino aprirà le porte per celebrare la nascita di L. Ron Hubbard (1911-1986), fondatore della religione che ha preso piede a partire dagli anni ’50.

La commemorazione prevede la proiezione di un video esclusivo in differita della celebrazione internazionale che si svolge ogni anno nell’auditorium del principale ritiro religioso di Scientology. L’incontro, aperto al pubblico su prenotazione, si terrà presso la sede di via Villar 2 a Torino.

Una comunità attiva sul territorio

La presenza di Scientology a Torino risale alla fine degli anni ’70 e, nel tempo, la comunità di fedeli si è distinta per il suo impegno nel volontariato e nelle attività sociali. Indipendentemente dalle appartenenze culturali, intellettuali o religiose, l’organizzazione ha promosso numerose iniziative rivolte alla cittadinanza.

“Ogni abitante di buon senso vuole una società migliore per sé e per gli altri”, afferma Giuseppe Cicogna, portavoce della Chiesa di Scientology torinese. “Tuttavia, quando si ha la consapevolezza che la vita non finisce con la durata di un unico corpo fisico, ma continuerà, ci si adopera con ancora più amore ed impegno per il futuro dell’intera umanità”.

Un’occasione per approfondire la figura di L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard, nato il 13 marzo 1911, è noto per le sue ricerche sulla natura spirituale dell’essere umano e per le sue teorie sulla crescita personale e la consapevolezza interiore. I suoi studi hanno portato alla nascita di una religione che oggi conta seguaci in tutto il mondo.

L’evento del 21 e 22 marzo rappresenta quindi un’opportunità per conoscere meglio la sua figura e il movimento che da lui ha avuto origine. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per prenotare, è possibile contattare il numero 347 98 11 901 o lo 011 85 30 12.

