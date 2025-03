Lavori in via Po a Torino, linee Gtt deviate dal 10 al 17 marzo: ecco quali

TORINO – Come comunicato da Gtt, proseguono secondo i programmi i lavori di rinnovo dei binari con il ripristino della pavimentazione in lose su via Po.

Dalle ore 9.00 di lunedì 10 marzo alle ore 9.00 di lunedì 17 marzo, a seguito dei lavori per l’ultimazione della pavimentazione in lose a ridosso dell’impianto tranviario di via Rossini e di via Po, via Rossini sarà chiusa al transito in direzione corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Verdi e via Po. Per questo saranno temporaneamente deviate le linee: 6 – 18 – 61 – 68 – S05 – S18 – STAR 1.

Rimangono in vigore le attuali modifiche alla viabilità su via Po: essa sarà sempre garantita in direzione piazza Castello mentre in direzione piazza Vittorio sarà garantita dalle 17.30 alle 8.00 e nei giorni festivi. L’accesso ai passi carrai lungo la via sarà sempre possibile.

Al termine dei lavori, confermato per il mese di marzo 2025, verrà restituita alla città una via Po completamente rinnovata con una nuova sede di binari tranviari che garantirà una maggior velocità di marcia dei tram, minori vibrazioni e una ridotta emissione acustica.

Ecco le linee deviate su percorsi alternativi a seguito dei lavori:

Linea STAR 1. Dalle ore 9.00 di lunedì 10 marzo alle ore 9.00 di lunedì 7 marzo 2025.

Solo in direzione via Cavalli: da via Sant’Ottavio deviata in corso San Maurizio, viale Partigiani (Giardini Reali), piazza Castello, via Pietro Micca, via San Tommaso, via Arsenale, corso Matteotti, percorso normale.

Solo in direzione piazza Carlo Felice: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Dal capolinea presso la fermata n.1557 “Carlina Nord” di piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) prosegue per via Accademia Albertina, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, quindi deviata in via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, via Rossini, via Accademia Albertina, piazza Carlo Emanuele II (detta “Carlina”) dove effettua capolinea presso la fermata n.1557 “Carlina Nord”.

Domenica 16 marzo servizio sospeso.

Dal 3 febbraio 2025 la linea 13 viene temporaneamente gestita con autobus sull’intero percorso piazza Gran Madre – piazza Campanella. La linea 13N è temporaneamente sospesa. Inoltre, per i lavori di manutenzione in via Nicomede Bianchi la linea 13 BUS è deviata, solo in direzione piazza Campanella, da via Cibrario angolo corso Tassoni prosegue per via Cibrario, via Michele Lessona, via Servais, piazza Campanella (capolinea). Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata.

Solo in direzione piazzale Caio Mario: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Solo in direzione via Farini: da piazza Castello deviata in viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, via Napione, percorso normale.

Solo in direzione largo Tabacchi: da piazza Castello deviata in viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, percorso normale.

Dal 8 luglio 2024 fino a nuova comunicazione, a seguito dei lavori per il collegamento dell’impianto tranviario di via Po con quello di via Rossini che impediscono ai mezzi di svoltare da via Po in via Accademia Albertina, la linea 61 osserverà la seguente deviazione di percorso:

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, corso Casale, percorso normale.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: da corso Casale angolo ponte Vittorio Emanuele I deviata in corso Moncalieri, ponte Umberto I, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Solo in direzione via Frejus: da via Rossini deviata in corso San Maurizio, via Bava, piazza Vittorio Veneto, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Solo in direzione piazza Vittorio Veneto: da piazza Castello deviate in viale I° Maggio (Giardini Reali), viale Partigiani, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (capolinea).

Linea Night Buster S5 VIOLA.

Direzione piazza Vittorio Veneto: da corso Vittorio Emanuele II angolo via Madama Cristina prosegue per corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, via Bava, corso San Maurizio. inversione di all’altezza di corso Regina Margherita (Giardini Reali).

Direzione piazza Cattaneo: da corso San Maurizio prosegue per via Bava, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, percorso normale.

Solo in direzione piazza Vittorio Veneto: da via XX Settembre deviata in corso Regina Margherita, corso San Maurizio, via Vanchiglia, piazza Vittorio Veneto (capolinea).



Direzione piazza Vittorio Veneto: da via Madama Cristina deviata in corso Vittorio Emanuele II, ponte Umberto I, corso Moncalieri, ponte Vittorio Emanuele I, piazza Vittorio Veneto, via Bava, corso San Maurizio. inversione di all’altezza di corso Regina Margherita (Giardini Reali).

Direzione via Artom: da corso San Maurizio prosegue per via Bava, via Bonafous, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, via Madama Cristina, percorso normale.

Solo in direzione Autostazione via Fiochetto: da piazza Castello deviata in viale I° Maggio, corso San Maurizio, corso Regio Parco, lungo Dora Savona, Autostazione via Fiochetto (capolinea).

