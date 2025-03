Gabriele Cirilli e Carlo Conti: insieme per il nuovo spettacolo ‘Cirilli & Family’

TORINO – Gabriele Cirilli, uno dei comici più amati dal pubblico, e Carlo Conti, noto conduttore e autore televisivo, stanno per dare vita a un progetto che segnerà un nuovo capitolo della loro lunga e fruttuosa collaborazione. Dopo più di vent’anni di risate e momenti condivisi tra camerini e studi televisivi, i due artisti si ritrovano sul palcoscenico per il loro spettacolo ‘Cirilli & Family’, che debutterà nei più prestigiosi teatri italiani, a partire dalla tappa di Torino, in programma per il 10 marzo al Teatro Colosseo.

Il titolo stesso dello spettacolo evoca un’atmosfera di familiarità e calore, elementi che caratterizzeranno l’intero show. Cirilli, che deve la sua formazione artistica a un grande maestro come Gigi Proietti, esplorerà in modo divertente e sincero le dinamiche della vita familiare, con tutte le sue peculiarità e stravaganze, raccontando le piccole grandi follie che accadono tra le mura domestiche.

Con la supervisione artistica di Carlo Conti, che ha apportato idee e suggerimenti preziosi per la messa in scena, ‘Cirilli & Family’ si propone di portare il pubblico a riflettere sull’importanza dell’amore e dei legami familiari. Sul palco, insieme a Cirilli, si esibiranno anche i ragazzi de La Factory, la scuola di teatro fondata dallo stesso comico all’Aquila, dando così spazio a giovani talenti e alla loro creatività.

“Se il mondo intero operasse come una grande famiglia, potremmo lasciare un futuro migliore ai nostri nipoti”, afferma Cirilli, sottolineando l’importanza di prendersi cura non solo della propria felicità, ma anche di quella degli altri.

