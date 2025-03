Novara domina Chieri nel derby piemontese: 3-0 e primo passo verso le semifinali

NOVARA – Nell’unico anticipo dell’andata dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A1 femminile, l’Igor Gorgonzola Novara ha mostrato la sua forza, superando la Reale Mutua Fenera Chieri con un netta vittoria per 3-0 (25-15, 25-20, 25-18) nel terzo derby piemontese della stagione. La partita, disputata in un’atmosfera carica di attesa e rivalità, ha visto le padrone di casa dominare dall’inizio alla fine, chiudendo il match in meno di un’ora e venti minuti.

Il primo set si è aperto con un buon inizio per Chieri, che si è portata in vantaggio 8-4 grazie agli attacchi incisivi di Mims. Tuttavia, Novara ha rapidamente preso il controllo del gioco: con una difesa solida e un attacco incisivo, ha ribaltato la situazione, chiudendo il set con un parziale di 25-15. La seconda frazione ha visto Novara mantenere la sua spinta offensiva, con Ishikawa protagonista e decisiva, contribuendo in modo significativo al punteggio finale di 25-20.

Nel terzo set, Novara ha continuato a imporre il proprio ritmo, allungando il vantaggio e gestendo il punteggio con autorevolezza. Nonostante alcuni errori in ricezione, le ragazze di Bernardi hanno mantenuto il controllo, chiudendo il match con un 25-18, grazie anche a una prestazione notevole di Mims, che ha totalizzato 19 punti.

Con Ishikawa nominata MVP della partita per i suoi 15 punti, l’Igor Gorgonzola ha dimostrato di essere un avversario temibile per qualsiasi squadra. Il ritorno, previsto per domenica 16 marzo alle 18, si preannuncia cruciale per Chieri, che dovrà cercare di ribaltare il risultato e mantenere vive le speranze di semifinale.

