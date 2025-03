Parma-Torino: finisce 2-2 la sfida al Tardini

TORINO – La sfida tra Parma e Torino, andata in scena allo stadio Tardini, si è conclusa con un emozionante 2-2, regalando ai tifosi un match ricco di colpi di scena e giocate spettacolari. I padroni di casa possono ringraziare il giovane attaccante Pellegrino, autore di una doppietta che ha permesso ai gialloblù di recuperare da una situazione di svantaggio.

La partita si è accesa al 19′, quando il Torino ha trovato il vantaggio grazie a un gol di Elmas, che ha sfruttato al meglio un errore della difesa emiliana. Tuttavia, il Parma non si è lasciato intimidire e ha risposto con determinazione. Al 15′ della ripresa, Pellegrino ha pareggiato i conti con un bel colpo di testa su assist di un compagno, portando entusiasmo tra i tifosi di casa.

Ma il Toro, guidato dal tecnico Ivan Juric, ha subito reagito e al 27′ ha trovato nuovamente la via del gol con Adams, riportandosi in vantaggio e facendo temere il peggio per i ducali. Nonostante il colpo subito, i gialloblù hanno continuato a spingere e, al 37′, Pellegrino ha siglato il suo secondo gol di giornata, fissando il punteggio sul definitivo 2-2.

