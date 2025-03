Sulla strada per il Monte dei Cappuccini c’è il posto perfetto per dire “Ti amo”

TORINO – Da qualche settimana su un muro che costeggia la strada che porta al Monte dei Cappuccini di Torino c’è una scritta che recita “questo è il posto giusto per dire ‘ti amo’”. L’autore non si conosce, ma sui social circola un’immagine molto affascinante di questa scritta in primo piano, con lo skyline di Torino sullo sfondo. L’abbiamo trovata, è questa:

