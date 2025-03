Carnevale di Mondovì: annullata la sfilata dei carri allegorici per maltempo

MONDOVI’ – Il Carnevale di Mondovì, uno degli eventi più attesi della stagione, ha subito un colpo inaspettato: la sfilata dei carri allegorici, prevista per il 9 marzo, è stata annullata a causa di previsioni meteorologiche avverse. Gli organizzatori, dopo aver valutato attentamente la situazione, hanno preso la difficile decisione di rinunciare a quello che sarebbe stato il gran finale della manifestazione, un momento di festa e allegria per tutta la comunità.

Le avverse condizioni meteo, che prevedono piogge e venti forti, hanno reso impossibile garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico. La sfilata dei carri, tradizionalmente ricca di colori e creatività, non avrebbe potuto svolgersi in un contesto di maltempo, rischiando di compromettere l’esperienza per tutti.

Attualmente, gli organizzatori stanno esplorando l’ipotesi di recuperare l’evento in una data successiva. Tuttavia, questa operazione si preannuncia complessa, in quanto il calendario delle manifestazioni di Carnevale nelle settimane a venire è già molto fitto. La possibilità di trovare uno spazio adeguato per il recupero della sfilata dipenderà dalla disponibilità di altre manifestazioni e dai permessi necessari.

