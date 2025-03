Piemonte: dal sole primaverile ad un weekend quasi invernale con piogge e neve in arrivo

TORINO – Dopo una settimana di clima primaverile e temperature che hanno sfiorato i 15°C, il Piemonte si prepara a un cambio radicale del tempo. A partire da domenica pomeriggio, una saccatura di aria fredda proveniente dal Nord, unita a umide correnti meridionali, porterà piogge diffuse e temporali, oltre a fitte nevicate sulle Alpi, anche a quote insolitamente basse.

Domenica 9 marzo, il cielo inizierà a coprirsi sin dal mattino, portando con sé le prime piogge dal pomeriggio. Le precipitazioni si intensificheranno nel tardo pomeriggio e nella serata, colpendo soprattutto il Cuneese e le aree alpine. Non mancheranno locali temporali, rendendo il quadro meteorologico decisamente dinamico e variabile.

Ma non è solo la pioggia a far parlare di sé: le Alpi piemontesi si preparano a ricevere abbondanti nevicate. Si prevedono accumuli significativi oltre i 1.200 metri, con punte che potrebbero raggiungere i 60 centimetri sopra i 1.500 metri. Le zone più colpite saranno quelle del Cuneese, con possibilità di neve anche a quote inferiori in diverse valli. Ciò potrebbe creare criticità alla viabilità, soprattutto lunedì mattina.

Gli accumuli di pioggia, che si preannunciano tra i 15 e i 40 millimetri, si concentreranno in particolare nelle zone della bassa montagna e pedemontane.

