La trappola dei binari del tram GTT per gli automobilisti che passano di notte all’incrocio di Via Giolitti e via Bonafus a Torino

Capita con pericolosa frequenza nei weekend in uno degli hub della movida torinese di trovarsi con un automobile bloccata alla Fantozzi sui binari del tram. Siamo in pieno centro a Torino dalle parti di Piazza Vittorio, a due passi dai Murazzi. I veicoli che arrivano da nord, da Via Bonafus, verso sud all’incrocio con via Giolitti si trovano di fronte a una viabilità trabocchetto.

La continuazione fisica della direzione che immette su corso Cairoli verso il sud immette direttamente sulla sede tranviaria che ha anche una pensilina per la fermata Giolitti. Di giorno è abbastanza intuitivo capire la direzione, di notte diventa un maledetto tranello dato che l’area è scarsamente illuminata e ha una viabilità complicata dal fatto che la corsia verso sud è spostata vero la sinistra di chi guida, decisamente poco segnalata , non ci sono segnalazioni orizzontali e l’accesso non è bloccato in qualche modo fisico. Le immagini prese da Google Maps sono evidenti.

A questo punto di notte scatta il trappolone. Chi percorre il tragitto verso Corso Vittorio si trova senza accorgersene all’interno della sede tranviaria e dopo pochi metri direttamente incastrato fra i binari del tram se no ha l’intuito immediato di fermarsi. A questo punto la situazione diventa grave perchè ci si infila direttamente nei binari del tram intrappolandosi e rischiando di fare danni gravi all’automobile. Senza pensare che in questo modo si blocca il flusso dei tram che vanno da sud a nord e viceversa sui corso Cairoli per immettersi verso Piazza Vittorio.

I social brulicano di video e storie sul tema di automobilisti finiti nella trappola. Situazioni del genere sono piú frequenti durante il weekend quando la zona si trasforma in uno dei luoghi più frequentati dalla movida sotto la Mole e in molti passano da quell’incrocio anche solo per cercare un parcheggio. La pericolosità della zona è nota anche ai soccorsi stradali che sono spesso appostati in zona con il carro attrezzi per aiutare , a pagamento, gli sventurati che finiscono nella trappola GTT.







