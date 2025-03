Nuova pizzeria a Torino: “Panoramica” approda in città con assaggi gratuiti per l’inaugurazione

TORINO – Un nuovo locale è in arrivo a Torino: dopo il successo a Pino Torinese e Chieri, La Panoramica apre le sue porte nel cuore della città, offrendo un menu ricco di pizze moderne e raffinate, con impasti originali e curati.

Nella giornata di domani, lunedì 10 marzo, in corso Siccardi 15bis, a pochi passi da Piazza Castello e Via Garibaldi, si terrà l’inaugurazione. Per l’occasione, il maestro pizzaiolo Luciano Sorbillo delizierà i presenti con assaggi gratuiti delle sue creazioni.

Tra le proposte spiccano la “Pizza del mese Inverno“, con gorgonzola dolce, fontina, salame delicato, patate schiacciate e granella di cipolla croccante, e la “Panoramica“, con base tradizionale, stracciatella, pomodorini rossi semi-dry, salsiccia di Bra e acciughe del Mar Cantabrico, oltre a una selezione di pizze speciali. L’offerta gastronomica comprende anche piatti di terra e di mare, con specialità piemontesi come vitello tonnato, acciughe al verde, agnolotti all’Antica Langa, gnocchi sabaudi e tagli di Fassona.

