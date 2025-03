Uomo arrestato a Novara: maltrattava da tempo la moglie

NOVARA – Lo scorso 5 marzo, un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia di Novara con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda che ha portato all’arresto è cominciata con l’intervento di una pattuglia della questura all’interno di un’abitazione di via Monte di San Gabriele, in seguito a una segnalazione del 118 riguardante un caso di violenza domestica. All’interno dell’appartamento, i soccorritori stavano assistendo una donna di 30 anni con una perdita di sangue dal naso. Il marito, in evidente stato di agitazione, si trovava nell’abitazione insieme ai tre figli minorenni della coppia.

La donna è stata trasportata all’ospedale Maggiore, dove le è stato diagnosticato un trauma con una prognosi di 45 giorni. Ha riferito agli agenti di essere stata vittima di ripetute minacce, aggressioni e percosse, spiegando inoltre che il marito, spinto da una forte gelosia, le controllava spesso il cellulare.

