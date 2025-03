A San Damiano d’Asti arriva Deejay Time per il festival Barbera Incontra

ASTI – Dopo il successo della tappa all’Unipol Forum del 28 febbraio e il sold out a Collisioni 2023 con Gli Articolo 31, il leggendario Deejay Time torna in Piemonte per inaugurare il Summer Tour 2025. L’appuntamento è fissato per il 13 giugno a San Damiano d’Asti, all’interno del festival Barbera Incontra, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario promettendo grandi sorprese.

Il palco della manifestazione ospiterà i quattro DJ che hanno scritto la storia della musica dance italiana: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Una lineup iconica che farà rivivere l’energia esplosiva degli anni ’90, in uno show che unirà nostalgia e contemporaneità per una notte all’insegna del ritmo e della festa.

L’evento di San Damiano è la prima data annunciata del tour e promette di essere una delle più attese dell’estate musicale italiana. I biglietti saranno disponibili dall’11 marzo sui circuiti ufficiali Ticketone, Xceed e altri canali autorizzati, al prezzo speciale Super Early Bird di 10 euro + prevendita.

Un viaggio nella storia della musica dance

Dopo aver infiammato l’Unipol Forum con uno spettacolo straordinario, il Deejay Time promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale tra le hit intramontabili che hanno segnato un’epoca. Un evento che celebra la golden age della musica elettronica e l’incredibile impatto culturale di un genere che ancora oggi unisce tre generazioni sulla pista da ballo.

