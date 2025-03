A Torino e provincia previste 3.570 nuove assunzioni entro la primavera grazie al nuovo CCNL Turismo

TORINO – Aumenti salariali, una rinnovata classificazione del personale che riconosce le professionalità emergenti e nuove misure di welfare per i dipendenti del comparto turistico: questo è quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Turismo presentato oggi a Torino.

Il contratto nazionale siglato da Federalberghi con le principali sigle sindacali di categoria ha un tasso di applicazione media superiore all’80% sia per quanto riguarda i datori di lavoro che lo applicano, sia per i dipendenti che ne beneficiano.

Il nuovo contratto

Il nuovo CCNL è frutto di una trattativa che ha portato ad aumenti salariali medi che a regime saranno pari a 200 euro (da 166,61 euro per i livelli più bassi fino a 285,06 euro lordi mensili per le posizioni di quadro).

Il contratto innova profondamente la classificazione del personale, introducendo nuove figure professionali nelle aree di maggiore sviluppo dell’attività ricettiva (tecnica-informatica, promozionale, controllo di gestione, wellness e cura della persona), aggiornando i contenuti professionali delle figure tradizionali e prevedendo percorsi di carriera per i giovani neoassunti.

Importante anche l’intervento sul welfare aziendale, con adeguamenti nella contribuzione per l’assistenza sanitaria, nuove regole per i congedi di maternità e importanti tutele per le donne vittime di violenza e diverse forme di sostegno al reddito dei dipendenti che, grazie alla bilateralità, a livello provinciale si concretizzano in bonus economici per l’asilo e per i figli minorenni, per l’uso del trasporto pubblico e per l’assistenza di familiari con disabilità/infermità, per i canoni di locazione dell’abitazione principale e per le spese energetiche.

Il panorama imprenditoriale e le nuove assunzioni

Nella provincia di Torino operano 6.270 imprese turistiche e il 17,3% di queste prevede nuove assunzioni entro la primavera con un ingresso di nuove risorse stimato in circa 3.570 unità (fonte: Unioncamere Piemonte_Progetto Excelsior). La maggior parte dei nuovi assunti sarà rappresentata da lavoratori di sala, cucina, ricevimento e servizio ai piani.

Gli indirizzi di studio più richiesti dalle aziende sono il diploma professionale (40-45%) ed il livello secondario d’istruzione (25-30%), il resto ha terminato la scuola dell’obbligo.

Le principali problematiche occupazionali

Quasi il 52% dei datori di lavoro in ambito turistico (fonte: Unioncamere _ Ministero del Lavoro / Sistema Informativo Excelsior) segnala una difficoltà di reperimento della manodopera necessaria (+27,1% rispetto al 2019). Il tasso di mismatch nel settore turistico è tra i più alti insieme al settore delle telecomunicazioni (54%) e dei servizi sanitari (51%).

Le cause di questa discrepanza tra le competenze ricercate dai datori di lavoro e le abilità effettivamente possedute dai candidati sono riferibili alla cronica mancanza di candidati, all’aumento della forbice tra domanda di lavoro e offerta di lavoro nonché all’andamento decrescente della popolazione scolastica degli IPSEOA e degli istituti tecnici per il turismo.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese