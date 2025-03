Il Museo Paleontologico Astigiano offre un’audioguida basata sull’AI

ASTI – Il Parco e Museo Paleontologico Astigiano introduce un’importante novità per migliorare l’esperienza dei visitatori. Grazie all’adozione di amuseapp, una piattaforma avanzata che utilizza l’intelligenza artificiale per creare audioguide coinvolgenti, il museo rende la visita più coinvolgente, inclusiva e accessibile.

Con la sua ricca collezione paleontologica, il museo conferma il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale, integrando strumenti digitali che permettono di arricchire il percorso espositivo. L’iniziativa risponde alla volontà di coniugare tradizione e innovazione, offrendo ai visitatori contenuti sempre aggiornati e fruibili in più lingue.

Le audioguide proposte includono un percorso dedicato alla mostra permanente e uno specifico per le esposizioni temporanee, permettendo una fruizione personalizzata e approfondita delle collezioni. La piattaforma offre inoltre al museo un’ampia flessibilità, consentendo aggiornamenti immediati degli itinerari e la raccolta diretta del feedback dei visitatori, favorendo un dialogo continuo con il pubblico e migliorando l’accessibilità dei contenuti.

Uno degli aspetti più significativi di questa innovazione è la possibilità di superare alcune barriere linguistiche. La responsabile della didattica, Alessandra Fassio, sottolinea l’importanza di questa novità:

“La nostra sezione permanente non dispone ancora di traduzioni sui pannelli informativi per motivi di spazio. Grazie a amuseapp, possiamo offrire ai visitatori la possibilità di ascoltare la visita guidata in quattro lingue, migliorando l’accoglienza per i turisti stranieri.”