Nella sede della Circoscrizione 7 inaugurato il centro di distribuzione di generi alimentati per le famiglie in difficoltà

TORINO – È stato inaugurato qualche giorno fa lo snodo di Torino Solidale nella sede della Circoscrizione 7, in corso Vercelli 15. Presenti Andrea Polacchi, presidente del Comitato Arci Torino, Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7, operatori e volontari.

Arci Torino, da marzo 2020, fa parte di Torino Solidale, la rete di enti del Terzo Settore messa in piedi dalla Città di Torino durante il lockdown per sostenere le famiglie in difficoltà, rimasta attiva dopo la fine dell’emergenza. Da luglio 2020 a oggi la sede delle attività di distribuzione è sempre stata il Circolo Arci Anatra Zoppa che è rapidamente diventato un punto di riferimento per il territorio.

Nei prossimi giorni, all’Anatra Zoppa, partirà un progetto di ristrutturazione – in parte finanziato dalla misura 1.3.2 del PNRR – che trasformerà lo storico circolo di Barriera di Milano in uno spazio ibrido, culturale e sociale, stazione di posta e circolo ricreativo.

La nuova sede

Per non sospendere le attività, Arci Torino ha dovuto cercare nuove sedi temporanee, in cui trasferire la distribuzione di beni e gli sportelli finché i lavori non saranno terminati. Dopo mesi di ricerche infruttuose, una soluzione è stata trovata grazie all’intervento della Circoscrizione 7, che ha messo a disposizione i propri locali per stoccare e distribuire il cibo: il centro è entrato in funzione proprio il 7 marzo. Questo permetterà a oltre 600 nuclei familiari di non vedere interrotti servizi importanti per la loro quotidianità.

Nel dettaglio, il centro intercetta ogni anno 670 nuclei familiari.

Si occupa di distribuzione alimentare e di generi di prima necessità. Inoltre, offre gratuitamente servizio di segretariato sociale, facilitazione digitale, percorsi individualizzati. Completa l’offerta lo sportello psicologico portato avanti dall’associazione TiAscolto, lo sportello legale gestito dal Movimento Consumatori. È attiva una forte e proficua collaborazione con i Servizi Sociali della Città.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese