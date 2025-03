A Beinasco c’è un nuovo campo da rugby gestito dal CUS Torino

TORINO – A Beinasco c’è un nuovo posto dove giocare a rugby. Lo hanno deciso, grazie a un accordo, il presidente della squadra di rugby CUS Torino e il sindaco di Beinasco Daniel Cannati. Le diverse categorie che si alleneranno sul campo, situato in via Serea 9, nella zona di Borgo Milano, afferiranno per società e allenatoti al Centro Universitario Sportivo torinese.

Per far conoscere il progetto e avvicinare nuove famiglie al mondo del rugby, è già in corso una fase promozionale con eventi sul territorio di Beinasco e comuni limitrofi, dedicati ai bambini e alle bambine tra i 4 e i 12 anni. A seguire, il CUS Torino porterà il rugby anche nelle scuole locali, con incontri nelle classi di infanzia, elementari e medie per diffondere i valori di questo sport.

Il progetto è ufficialmente partito agli inizi di marzo e gli allenamenti sono previsti ogni martedì alle 17.30 per poi ampliarsi anche al giovedì a partire da aprile.

Lo sport è un diritto e renderlo quanto più accessibile possibile alle famiglie è un dovere che il CUS Torino porta avanti da sempre “ aggiunge Salvatore Fusco, General Manager del CUS Torino Rugby “Per questo motivo, sia a Grugliasco che nel nuovo polo di Beinasco, tutte le famiglie che vogliano sperimentare il rugby con tecnici altamente qualificati ed in un ambiente sereno, hanno diritto a delle prove gratuite per avere il tempo di apprezzare l’alto valore formativo di questo fantastico sport. Credo fermamente che il rugby sia uno sport dedito a favorire la collaborazione, la socializzazione e la crescita personale di ogni individuo e il CUS Torino è tra i principali promotori nazionali di questo sport

