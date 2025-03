Il ricordo di Sergio Ricciardone arriva anche alla Camera con un brano di musica elettronica. Il ricordo di amici

Sono in molti a ricordare Sergio Ricciardone che é morto a 53 anni

In maniera non convenzionale Ricciardone é anche stato ricordato anche alla Camera dal deputato torinese Marco Grimaldi

E’morto poco fa il direttore artistico di Club to Club Sergio Ricciardone. Scusi l-emozione ma era un amico e morire a 53 per una malattia fulminante é delle cose più tremende soprattutto se si ha un bambino piccolo dell’età della mia Lea. Intervengo in quest’aula non avendo molto da aggiungere se non che non vorrei essere qui, ma per dirvi che ha fatto ballare un’intera generazione anzi più generazioni in luoghi inimmaginabili. Club to Club che ha fondato con tanti altri amici e artisti é stato un festival che ha saputo diventare internazionale grazie alla testardaggine ma anche allídea che quella musica, la musica elettronica era qualcosa di piû che una musica contemporanea, una musica commericlae, una musica di una ni cchia. Ha dimostrato che quella musica poteva arrivare ovunque come la musica classica. Quindi lo so che é inusuale , ma con il suo permesso vorrei dedicargli 5 secondi di quel linguaggio universale che so che può arrivare a tutti, puo arrivare lassu magari alle stelle come diceva lui.