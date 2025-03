Nicola Lagioia ricorda Sergio Ricciardone, il fondatore e direttore di ClubToClub scomparso a 54 anni

TORINO – In molti sono rimasti colpiti dalla morte, a soli 54 anni, di Sergio Ricciardone, fondatore e direttore di ClubToClub Festival. Ricciardone non aveva voluto rendere nota la malattia.

Tanti i messaggi di cordoglio per questa prematura scomparsa. Tra questi anche quello dell’ex direttore del Salone del Libro di Torino, Nicola Lagioia, che sui social scrive:

Mi dispiace tanto per la morte di Sergio Ricciardone. Ha inventato con un gruppo di amici una delle manifestazioni musicali più belle, C2C. Non lo vedevo da tempo, non sapevo fosse malato. Chiunque abbia fatto anche solo un salto, un movimento della testa a ritmo di musica durante una serata di C2C in questi anni, gli deve qualcosa.