“In un mondo di odio, sii Francesco”, il Papa simbolo di resistenza nel nuovo manifesto di Andrea Villa a Torino

TORINO – Lo street artist torinese Andrea Villa torna con un nuovo manifesto, affisso a Torino in Corso Regina Margherita n 52, e questa volta omaggia Papa Francesco. Il Santo Padre è ricoverato da quasi un mese all’ospedale Gemelli di Roma, le sue condizioni sono però in miglioramento e i medici hanno sciolto la prognosi.

“Il manifesto “In un mondo di odio, sii Francesco” – dice Villa – esprime un potente paradosso della contemporaneità, in cui i valori cristiani, un tempo considerati obsoleti e retrogradi, sono oggi visti come sovversivi e alternativi rispetto alla politica tradizionale. Se nel recente passato la religione era giudicata una forza conservatrice, oggi la politica occidentale sembra aver capovolto questa visione, con i politici che adottano posizioni sempre più estremiste e intolleranti, mentre i messaggi di pace e tolleranza, incarnati dalla figura di Papa Francesco, emergono come simboli di opposizione e resistenza. La sua capacità di attrarre anche i non-credenti testimonia la forza universale dei suoi valori, in contrasto con l’ incontrollabile dilagare della tecnocrazia”.

