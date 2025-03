Ricercato in tutta Europa è stato arrestato a Cuneo

CUNEO – Era ricercato in tutta Europa per un grave crimine, ma la sua fuga si è conclusa a Cuneo. Un uomo di 43 anni, accusato di tentato omicidio aggravato in concorso e gravi lesioni personali, è stato rintracciato e arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Cuneo, in seguito a indagini coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine.

L’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria francese per fatti avvenuti a Marsiglia il 16 agosto 2024. Secondo le accuse, insieme al fratello – già arrestato in Francia – avrebbe pugnalato la sua vittima cinque volte, infliggendogli ferite gravissime alla schiena e alla gola.

Già noto alle autorità francesi per reati legati agli stupefacenti, il fuggitivo era soprannominato “Tyson” per la sua imponente prestanza fisica. Dopo il crimine, aveva fatto perdere le proprie tracce, trascorrendo un periodo a Savigliano prima di essere individuato a Cuneo.

L’arresto è stato possibile grazie al lavoro della Sezione Catturandi della Squadra Mobile, che ha seguito le tracce dell’uomo nonostante il suo tentativo di sfuggire alla giustizia. Fondamentale per la sua individuazione è stata la richiesta di protezione internazionale presentata prima della diffusione del mandato di arresto europeo, un dettaglio che ha permesso agli investigatori di identificarlo con certezza.

Dopo l’arresto, il 43enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cuneo, in attesa dell’estradizione in Francia, dove rischia una condanna fino a trent’anni di carcere.

