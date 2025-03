Volley, la finale di CEV Challenge Cup 2025 tra Roma e Chieri finisce 3-1

ROMA – La CEV Challenge Cup 2024/2025 è arrivata al suo atto conclusivo. Il palazzetto dello sport nel quartiere Parioli a Roma ha ospitato la finale di ritorno fra la SMI Roma Volley e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76.

Nella finale d’andata giocata martedì scorso al Pala Gianni Asti di Torino la formazione capitolina si è imposta 2-3, girando subito pagina dopo la retrocessione in A2 arrivata appena tre giorni prima. Anche questa volta la partita è terminata in favore di Roma con il punteggio di 3-1.

Per il Chieri ’76 quella di oggi sarebbe stata la seconda CEV Challenge Cup della sua storia dopo quella vinta il il 22 marzo 2023.

La squadra che questa sera ha vinto la coppa è la quarta italiana di fila a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione. È anche il ventiseiesimo trionfo tricolore nella 44 edizioni di questa competizione nata nel 1980.

La partita

SMI Roma Volley-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-19; 22-25; 25-18; 27-25)

La vittoria di Roma matura in due ore tonde tonde di gioco in una finale fatta di scambi prolungati e intensi. Fin dall’ingresso in campo la squadra di Cuccarini mostra la grinta e la lucidità necessarie per fare risultato.

Chieri, senza le infortunate Zakchaiou e Lyashko (in panchina ci sono le giovani Lavagnino e Giannelli), ci mette il cuore ma non riesce mai a trovare davvero il ritmo né a esprimere la sua pallavolo.

Il primo set termina 25-19 per le padrone di casa che non fanno cadere un pallone, mentre Chieri commette troppi errori. Nel secondo set vinto di un’incollatura da Chieri, che difende con i denti l’esiguo vantaggio guadagnato nelle fasi centrali, c’è molto di Skinner che si carica l’attacco sulle spalle realizzando 10 punti con percentuali stellari.

Il terzo set sul 15-15 prende la strada di Roma che chiude 25-18. Il quarto set si risolve ai vantaggi, con le capitoline vittoriose 27-25 alla seconda palla match dopo aver annullato un set point a Chieri. Top scorer Adelusi che con 26 punti ottiene anche un meritatissimo premio di MVP.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese