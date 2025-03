A Torino nasce Wunderkamera, la prima residenza artistica gratuita di Superottimisti

TORINO – Un progetto innovativo di formazione e produzione artistica sta per prendere vita, offrendo un’opportunità unica a giovani talenti emergenti. Wunderkamera, la prima residenza artistica gratuita nel suo genere, nasce dal riuso creativo di home movies e si sviluppa grazie alla collaborazione del Museo Nazionale del Cinema, della Regione Piemonte – Settore Archivi e dell’Università degli Studi di Torino.

L’iniziativa selezionerà quattro studenti della Laurea Magistrale in CAM o laureati DAMS under 30 dell’Università di Torino, offrendo loro la possibilità di realizzare quattro opere multidisciplinari nei campi del cinema, della performance, della musica e dell’arte. Il materiale di partenza sarà costituito dalle pellicole conservate da Superottimisti – Archivio Regionale di Film di Famiglia e dalla Cineteca del Museo Nazionale del Cinema, con particolare attenzione alla Val Mastallone, al borgo di Fobello (VC) e alla storia di Vincenzo Lancia, fondatore del celebre marchio automobilistico.

Una formazione di eccellenza

Il percorso si articolerà in più fasi. Dal 27 giugno al 4 luglio 2025, i partecipanti saranno coinvolti in un’intensa formazione a Torino, tra le aule dell’Università e la Cineteca del Museo Nazionale del Cinema. Qui, sotto la guida di accademici, archivisti e artisti specializzati nel riuso creativo, acquisiranno competenze teoriche e tecniche per affrontare la fase produttiva con consapevolezza.

A questa prima fase seguirà una giornata di sopralluogo in Val Mastallone, con particolare attenzione a Fobello. In loco si svolgerà la residenza artistica vera e propria, punto di partenza per la creazione delle quattro opere originali che dovranno coniugare linguaggi contemporanei e multidisciplinari.

Dalla creazione alla diffusione

Entro settembre 2025, i partecipanti dovranno elaborare i soggetti delle loro opere con il supporto di tutor esperti, mentre tra il 29 settembre e il 4 ottobre si terrà una residenza artistica collettiva nel borgo di Fobello. Qui, i giovani artisti avranno l’opportunità di immergersi completamente nella fase creativa, finalizzando i loro lavori entro dicembre 2025.

Per sostenere la produzione, ogni autore avrà a disposizione un budget di 1.000 euro. Le opere completate saranno presentate al pubblico in eventi speciali tra Valsesia e Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino e il Museo Nazionale del Cinema, per poi essere diffuse tra festival, concorsi ed eventi culturali.

Un’occasione irripetibile per giovani artisti

Wunderkamera rappresenta un’opportunità unica per i giovani artisti di avviare una carriera nel settore creativo, scoprire un territorio ricco di storia e cultura, e confrontarsi con un prezioso patrimonio cinematografico.

Il progetto si inserisce nell’ambito di “Fo-bello la tradizione dell’innovazione”, un’iniziativa di rigenerazione culturale e sociale promossa dal Comune di Fobello e finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU e dal Ministero della Cultura nell’ambito del PNRR MIC3 – Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”.

Come partecipare

La selezione dei partecipanti da parte del team di progetto avverrà vagliando curriculum e lettera motivazionale dei candidati, da inviare entro il 10 aprile 2025 compilando il form online. I risultati saranno pubblicati a inizio maggio sul sito Superottimisti e sui canali social (Instagram e Facebook) dell’Archivio Superottimisti.

