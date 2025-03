Ad Alessandria cucciolo ritrovato da un automobilista e riportato al padrone dai Carabinieri

ALESSANDRIA – All’alba, lungo la S.P. 50, un automobilista ha notato un piccolo animale in difficoltà, trascinato da una catena che pendeva dal suo collare. Il cucciolo, visibilmente spaventato, vagava senza meta, ma grazie alla pazienza e alla bontà dell’uomo, è stato possibile guadagnarsi la sua fiducia e farlo salire in auto.

Dopo averlo preso con sé, l’automobilista ha deciso di fermarsi presso un distributore di carburante, dove ha notato la presenza di una pattuglia dei Carabinieri. Ha raccontato l’accaduto agli agenti, spiegando che aveva trovato il cucciolo all’altezza della Regione Fugassa. I Carabinieri hanno preso in custodia l’animale, verificando il collare alla ricerca di informazioni utili per rintracciare il proprietario.

Nonostante la situazione fosse delicata, gli agenti hanno deciso di portare il cucciolo in caserma, dove era presente un’area verde. Nel frattempo, hanno contattato i veterinari della locale clinica, che si sono recati sul posto per visitare il cane. Fortunatamente, il cucciolo era in buona salute, e grazie alla lettura del microchip è stato possibile risalire al suo proprietario.

Quando i Carabinieri hanno contattato l’uomo, quest’ultimo è accorso immediatamente, visibilmente preoccupato per il suo amico a quattro zampe. Il momento del riabbraccio è stato carico di emozione: alla vista del suo padrone, il cucciolo ha superato ogni timore e ha ritrovato la serenità.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese