Ieri sera a Torino, scontri all’incrocio di via Martorelli e via Palestrina

TORINO – Nella serata di ieri, martedì 11 marzo, si sono verificati scontri tra uomini e donne, all’incrocio tra via Martorelli e via Palestrina. L’atmosfera di tensione ha richiesto l’intervento dell’esercito e della polizia. Le cause dell’episodio sono ancora poco chiare, ma si sospetta che tutto sia iniziato da un diverbio all’interno di un negozio di alimentari.

Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, ha condiviso un video dell’accaduto sui social media, esprimendo il suo dissenso nei confronti delle affermazioni del sindaco, che ha minimizzato l’accaduto definendo il quartiere “non un far west”.

“Fino a che punto la situazione deve degenerare affinché si prendano seri provvedimenti?” ha chiesto, sottolineando il timore che, prima o poi, i residenti possano sentirsi costretti a farsi giustizia da soli.

