Carabinieri in prima linea: campagna di sensibilizzazione contro le truffe per proteggere i cittadini

ALESSANDRIA – Continua senza sosta la campagna informativa promossa dai Carabinieri per aiutare i cittadini a difendersi dalle insidiose truffe. Questa iniziativa, rivolta in particolare agli anziani e alle persone più vulnerabili, si è concretizzata in un incontro significativo presso la Parrocchia di San Giovanni Battista a Volpedo. Qui, il Maresciallo Capo Francesco Barisonzi ha avuto l’opportunità di dialogare direttamente con la comunità, offrendo consigli pratici e rispondendo alle domande dei presenti.

Durante l’evento, che si è svolto al termine della funzione religiosa, Barisonzi ha messo in luce l’importanza di riconoscere e prevenire le truffe, un fenomeno in costante aumento che colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Il Maresciallo ha sottolineato l’importanza di non cedere mai alle richieste di denaro o gioielli da parte di sedicenti membri delle Forze dell’Ordine, avvocati, medici o tecnici comunali.

Barisonzi ha ascoltato le esperienze di chi era presente, incoraggiando tutti a non sentirsi soli e a denunciare qualsiasi tentativo di truffa subito.

