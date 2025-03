Il Comitato Sanremo 2025 chiede più sicurezza e lo sgombero dei camper dei nomadi da piazza Giovanni XXIII

TORINO – Una settantina di residenti della zona di via Sanremo, a Mirafiori Nord, si sono costituiti nel Comitato Sanremo 2025 per chiedere di risolvere le difficoltà che si sono create negli ultimi anni in quell’area della città. Il Comitato ha inviato una petizione al Consiglio Comunale che sottopone all’attenzione degli amministratori alcuni punti specifici.

Il principale è la presenza di una decina di camper di nomadi, che si sono stabiliti in piazzza Giovani XXIII dopo l’allontanamento di inizio anno dal parcheggio del PalaTazzoli, liberato per le Universiadi. Il Comitato lamenta sporcizia e degrado e l’abusivismo della situazione.

Proprio lì accanto esiste una bocciofila dismessa, che – denuncia ancora il Comitato – è utilizzata come orinatoio. I residenti chiedono che venga riqualificata al più presto. Denunciano inoltre la presenza di baby gang dedite a vandalismi e l’aumento di furti in abitazioni, spaccio e microcriminalità. “Spesso – dicono i residenti – siamo costretti ad uscire di casa dalle uscite secondarie per evitare ubriachi e risse”.

Per tutto questo il Comitato Sanremo 2025 chiede lo sgombero dei camper dei nomadi e la riqualificazione dell’intera zona, a partire dalla bocciofila abbandonata. L’installazione di telecamere di sicurezza e la presenza di un presidio più frequente da parte delle forze dell’ordine.

Sabato 15 marzo ci sarà una manifestazione pacifica, senza simboli politici, che partirà alle 10 da piazza Giovanni XXIII per chiedere gli interventi già indicati nella petizione al Consiglio Comunale.

