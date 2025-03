Mio nonno Dino Olivetti: il libro di Matteo Olivetti per ricordare il nonno

Giovedì 13 marzo alle 18, a Palazzo Uffici a Ivrea nella Sala convegni in via Jervis 77 si tiene la presentazione del libro di Matteo Olivetti “Mio nonno Dino Olivetti”, edito da Arancia Publishing. Matteo Olivetti. Matteo Olivetti, architetto e presidente delle Spille d’Oro Olivetti, racconterà la storia dell nonno Dino, sesto e ultimo figlio di Camillo e di Luisa Revel e fratello più giovane di Adriano.

Nato a Ivrea il 22 luglio 1912, fin da bambino mostrò un’inclinazione per lo studio e la tecnologia, dopo aver frequentato il collegio valdese di Torre Pellice, si iscrisse al Politecnico di Milano, ma nel 1935 venne arruolato e mandato in Africa, in Eritrea. Dopo l’esperienza bellica si laureò in ingegneria generale al MIT di Boston, dove entrò in contatto con le tecnologie più avanzate dell’epoca. Nel 1940 sposò Rosemond Castle e poco dopo si trasferì in Brasile per assumere la guida della consociata Olivetti do Brasil. Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, mentre viaggiava dal Brasile agli Stati Uniti nel 1941, venne intercettato dalle forze alleate e internato in un campo di prigionia a Trinidad. Rilasciato dopo mesi di detenzione, si stabilì negli USA, dove lavorò dapprima per la North American Aviation e poi per la Diamond Instrument Company.

Quando nel 1946 tornò in Italia, Dino Olivetti affiancò Adriano nel rilancio della Olivetti come direttore generale e poi presidente delle Officine Meccaniche Olivetti. Nel 1950 si trasferì negli Stati Uniti per dirigere la neonata Olivetti Corporation of America . Fu lui a intuire prima di molti altri che il design e la qualità costruttiva dei prodotti Olivetti potevano conquistare gli americani. Sotto la sua guida, vennero lanciati prodotti iconici come la Divisumma 14, la Lexikon 80 e la Lettera 22, la macchina da scrivere diventata un’icona mondiale. Dino Olivetti convinse il fratello Adriano a creare negli Stati Uniti un laboratorio di ricerche elettroniche per seguire da vicino gli sviluppi della nuova tecnologia che fu localizzato a New Canaan nel Connecticut.

Nel 1957 diventa il vicepresidente di Olivetti. Dopo la morte improvvisa di Adriano e dopo la turbolenta transizione aziendale Dino non avrà più funzioni operative, restando vicepresidente della Società fino a maggio 1964 e consigliere d’amministrazione fino alla sua morte.

Nei primi anni ’60 doventa vice-presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura, presidente dell’Ospedale Civile di Ivrea e di alcuni enti di carattere sociale. Nel 1968 fonda ad Aprilia la Dospa ovvero Dino Olivetti spa, azienda di componenti elettronici che realizza le prime sperimentazioni sui circuiti ibridi. Morì il 24 dicembre 1976 a Milano.

