Cos’è lo psicologo delle cure primarie, finanziato dalla sanità del Piemonte

TORINO – In Piemonte, sempre più persone si rivolgono allo psicologo delle cure primarie.

Si tratta di una figura introdotta in via sperimentale, per offrire supporto immediato a chi vive un disagio psicologico.

La maggior parte dei pazienti ha un profilo ricorrente: donne italiane, diplomate, lavoratrici, spesso con figli e impegnate in una relazione.

L’impatto della pandemia ha lasciato il segno, con un aumento del malessere mentale stimato fino al 40%. Per rispondere a questa emergenza, la Regione ha stanziato 3 milioni di euro.

L’obiettivo è di fornire aiuto tempestivo su segnalazione, soprattutto da parte dei medici di famiglia.

Le difficoltà più trattate riguardano la gestione della perdita, sia essa legata a lutti, malattie, separazioni o problemi lavorativi.

In totale, sono state effettuate quasi 39mila sedute, accessibili ai pazienti pagando solo il ticket.

A Torino, i casi seguiti sono stati circa duemila. Il percorso terapeutico prevede un massimo di 16 incontri (suddivisi in due cicli da 8) e, nella maggior parte dei casi, già dopo cinque sedute si registra un miglioramento significativo dei sintomi di ansia e depressione.

Mentre a livello nazionale il supporto psicologico è stato rifinanziato tramite il bonus psicologo, che copre fino a 1.500 euro per i redditi più bassi, il Piemonte punta su un modello di assistenza integrata, investendo anche nel potenziamento del personale sanitario. Una scommessa sul benessere che potrebbe fare scuola.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese