Meteo Piemonte: grandine nel Saluzzese, a Sizzano (No) una “nuvola a imbuto”

SALUZZO – È notizia di poco fa che nella serata sta grandinando nel Saluzzese, fenomeno che ha interessato la Pianura Padana nella giornata di oggi, giovedì 13 marzo. Il meteorologo Andrea Vuolo scrive: “Oggi è stata a tutti gli effetti la prima giornata del nuovo anno con condizioni atmosferiche favorevoli alla formazione di forti temporali sulla Pianura Padana. E così è stato! Alcune supercelle temporalesche hanno infatti interessato diverse aree del Nord causando il transito di nubifragi con grandine fino a 2-3 centimetri di diametro.”.

Interessante e preoccupante fenomeno è stato segnalato a Sizzano, nel novarese, dove si è formata una “nuvola a imbuto” (c.d. funnel cloud, n.d.r.) che Vuolo spiega “tuttavia, non sembra abbia toccato il suolo e quindi, ad ora, non catalogabile come tornado o tromba d’aria”.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese