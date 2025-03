Vinadio, tre alpinisti belgi salvati perché hanno dato l’allarme satellitare con un cellulare Iphone

VINADIO – Dopo l’allerta per valanghe da moderato a marcato su tutto l’arco alpino piemontese, arriva la notizia che tre scialpinisti belgi arrivati a Vinadio nel cuneese per sciare, sono stati travolti da una piccola valanga nella zona del Passo di Tesina poco prima delle 15 di oggi. I tre sono riusciti ad uscire da sotto la neve, ma non potendo proseguire a valle perché avevano perso l’attrezzatura da sci, hanno chiamato aiuto con l’allarme satellitare disponibile sugli smartphone Iphone di ultima generazione.

Il grido di aiuto è stato recepito dal soccorso alpino che ha fatto arrivare sul posto a 2.100 m d’altitudine l’elicottero medico di Azienda Zero, per traportare anche uno dei scialpinisti ferito a una gamba in ospedale. Sull’elicottero anche un cane da valanga e un tecnico del soccorso alpino che hanno controllato l’area della valanga per escludere che ci fossero altre persone intrappolate.

