Adotta un’aiuola, Avigliana cerca sponsor per la manutenzione delle aree verdi pubbliche

AVIGLIANA – La Città di Avigliana cerca soggetti disponibili a sponsorizzare o svolgere attività di cura di una o più aree verdi pubbliche, che rientrino nel patrimonio verde comunale.

Le aree che ogni soggetto sarà chiamato a gestire potranno essere al massimo tre e potranno rientrare in diverse tipologie: giardino, aiuola, rotonda, parterre alberato, spartitraffico, area gioco, area cani.

Ciascun intervento di riqualificazione o manutenzione potrà essere svolto per un periodo di tempo sperimentale di un anno finalizzato al rinnovo, per le tipologie e con le modalità specificate nel bando. Le candidature potranno arrivare entro l’11 aprile 2025. Il regolamento per la gestione delle aree a verde pubblico con contratto di sponsorizzazione è stato approvato dal Consiglio comunale del 22 aprile 2024.

“Con questo progetto – spiega l’assessore alle Aree verdi Stefano Ditella – diamo la possibilità ai diversi soggetti del territorio di promuovere gratuitamente le proprie attività attraverso cartelli pubblicitari da collocare nelle aree verdi individuate, in cambio della manutenzione delle stesse: una strategia che porterà vantaggi sia per i soggetti del territorio che per l’ente comunale, in termini di risparmio sulla manutenzione del verde”.

