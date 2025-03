Cuneo, si presenta in banca con una pistola dicendo che il metal detector non funziona: era un giocattolo

CUNEO – È entrato negli uffici della Deutsche Bank di corso Santorre di Santarosa, si è avvicinato a una dipendente armato di pistola e ha cominciato a lamentarsi che il metal detector all’entrata della banca non funzionava. Così un uomo di 50 anni ha seminato il panico in una banca di Cuneo.

La pistola era nella fondina, assicurata alla cintola dei pantaloni ma, alla fine, si trattava di un’arma giocattolo. L’uomo, non residente in città, desiderava davvero – e senza alcun intento minaccioso – mettere la cassiera al corrente del malfunzionamento del metal detector, dimostrato dal fatto che lui era riuscito a entrare con una pistola.

Per precazione in banca sono state sospese tutte le operazioni. Sul posto la polizia che ha bloccato il cinquantenne che intanto si era allontanato a piedi.

Come riporta Ansa, sotto una pensilina del bus, tra corso Nizza e piazza Galimberti, il sospettato è stato immobilizzato dagli agenti: è in questo momento che si è scoperto che la pistola era in realtà un giocattolo. Il fermato è un individuo conosciuto dalle forze dell’ordine, non nuovo a comportamenti del genere. In passato aveva già creato allarme in una clinica odontoiatrica.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese