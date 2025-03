Marrakech Express, il Piemonte legato al Marocco da un viaggio in bicicletta

TORRE PELLICE – Durerà poco meno di due mesi, dal 22 marzo al 10 maggio, il progetto di viaggio che l’associazione CIP – Cinema Inclusione Partecipazione di Torre Pellice (Torino) ha ideato ed è in procinto di avviare. Cinquanta giorni per percorrere in bicicletta i 3100 chilometri che separano il piccolo centro nel cuore della valle alpina a maggioranza valdese da Tassa Ouirgane, sui monti dell’Atlante, provincia di Marrakech, in Marocco.

Con un titolo che richiama esplicitamente un film cult degli anni Ottanta, il progetto “Marrakech Express, cicloviaggio solidale e inclusivo dalle Alpi all’Atlante” è un’iniziativa di solidarietà e inclusione per raccogliere fondi destinati alla ricostruzione del rifugio di montagna distrutto dal devastante terremoto del settembre 2023. Il sisma ha colpito duramente le comunità del territorio situato circa 60 chilometri a sud di Marrakech, in particolare il villaggio di Tassa Ouirgane.

Questa impresa è la naturale prosecuzione di un’iniziativa già avviata nei mesi scorsi dall’associazione, volta inizialmente ad allestire un campeggio in attesa della vera e propria ricostruzione del rifugio. A promuovere con determinazione questa seconda sfida è stato Diego Cossotto, socio non vedente di CIP, che già in passato ha partecipato ai viaggi in Marocco. Sarà proprio Diego a pedalare per l’intera distanza sul sellino posteriore di un tandem, accompagnato da diversi membri di CIP che si alterneranno alla guida. Altri ciclisti si uniranno alla carovana per singole tappe o per più giorni, fino al raggiungimento del traguardo.

Come sottolineano gli organizzatori, “il cicloviaggio vuole essere, oltre che un mezzo per raccogliere fondi, anche un’opportunità di riflessione e comunicazione sul valore dello sport come strumento di benessere, miglioramento della qualità della vita e superamento dei propri limiti. Inoltre, il viaggio rappresenta un’occasione di conoscenza, incontro e abbattimento di barriere e confini”.

Tra i sostenitori del progetto vi è anche il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S.), la cui attività si affianca a quella del Consorzio Monviso Solidale. Proprio quest’ultimo ha accolto con entusiasmo la richiesta di dare visibilità a un’iniziativa coraggiosa e significativa, che attraverserà il territorio della provincia di Cuneo, coinvolgendo attivamente la cittadinanza.

Prima tappa: Fossano, 22 marzo

Il viaggio prenderà ufficialmente il via sabato 22 marzo e farà la sua prima tappa a Fossano. L’arrivo della carovana ciclistica è previsto in piazza Castello alle ore 17. Qui, ad accogliere i partecipanti, saranno rappresentanti dell’amministrazione comunale, della locale sezione del CAI, diverse associazioni del territorio e tutti coloro che vorranno unirsi a questo evento di sport, inclusione e solidarietà. L’incontro sarà un momento di festa e di condivisione, per sottolineare il valore dello sport come pratica accessibile a tutti e mezzo per abbattere barriere di ogni tipo.

Per maggiori informazioni sul progetto, la sua genesi e le tappe del viaggio dal Piemonte al Marocco, è possibile scrivere a cip.associazione@gmail.it o contattare Marco Ramotti al numero 339 8941900.

