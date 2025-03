Metro 2 Torino: il governo propone finanziamento da privati, ma il comune frena

TORINO – Il governo è aperto al project financing per il prolungamento della linea 2 della metropolitana da Porta Nuova al Politecnico. La cifra da raccogliere da fondi privati in appalto pubblico è di 438 milioni di euro, in aggiunta ai 1,8 miliardi già stanziati dai governi Conte e Draghi sulla tratta Porta Nuova-Rebaudengo.

Il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante, che ieri era presente a una commissione della circoscrizione 6, è favorevole: “Valuteremo ogni soluzione finanziaria utile alla finalizzazione dell’opera, abbiamo davanti i tempi necessari per prendere le scelte migliori”. Sarebbe già al via da parte del ministero su richiesta di Ferrante l’elaborazione di uno studio di fattibilità.

“Le opere pubbliche di questa rilevanza devono essere finanziate e gestite dal settore pubblico – ribatte l’assessore del comune di Torino all’Urbanistica, Paolo Mazzoleni –. L’idea di coinvolgere capitali privati in questo specifico ambito è stata sperimentata in altre città, spesso con esiti problematici e inefficaci”.

Attesa ora la risposta del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini.

