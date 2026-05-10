TORINO – Nella serata di ieri una vasto incendio ha interessato un edificio di Città Metropolitana situato in via Crea, di fronte al Vittorini di Grugliasco. Una enorme colonna di fumo era visibile da chilometri di distanza.

Il comune di Grugliasco ha subito invitato tutti gli abitanti del Gerbido e delle zone limitrofe a tenere chiuse le finestre delle abitazioni, come misura precauzionale contro i fumi sprigionati dal rogo.

Chiedendo inoltre ai curiosi che stavano affollando l’area circostante di evitare assembramenti, mettere via i telefoni e rientrare nelle proprie case, sia per evitare possibili intossicazioni, sia per non intralciare il lavoro delle squadre di soccorso impegnate a domare un incendio molto grave.

Le squadre di vigili del fuoco sono intervenute per contenere le fiamme che si sono sviluppate violentemente ed escludere la presenza di persone all’interno. Al lavoro 11 squadre e 34 unità tra personale volontario e permanente. Il maxi incendio è stato domato intorno alle 2:30 di notte.

Le fiamme hanno interessato un edificio che in passato ospitava varie associazioni che operano per il sociale e per le persone fragili: A.Gio. Torino, ASD Pandha Torino e Regina della Pace OdV.

Per quanto prevedibile, è davvero mortificante vedere questa devastazione.

I locali di A.Gio. Torino , ASD Pandha Torino e Regina della Pace OdV, luogo pieno di vita, solidarietà e gioia, con l’incendio di questa sera chiudono una lunga storia di servizio alle Persone con maggiore difficoltà. Sono bastati pochi mesi da quando Città metropolitana di Torino e Città di Grugliasco ci hanno negato l’uso o l’affitto di questi locali, di loro proprietà per finire in cenere…. Avete fatto una bellissima opera d’arte, non poteva che chiudersi così una storia lunga oltre 25 anni…

Le amare parole dell’associazione Pandha, nata per promuovere attività ludico-ricreativo-sportive a favore di soggetti con disabilità intellettiva.

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