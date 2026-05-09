Quattro persone trovate di notte in cima alla Mole Antonelliana con materassi e coperte: volevano fare parkour

TORINO – Hanno tra i 25 e i 28 anni le quattro persone, francesi, che sono stati trovati di notte in cima alla Mole di Torino.

Cosa è successo

I quattro francesi – tre ragazzi e una ragazza – sono stati trovati sulla terrazza panoramica, a 85 metri di altezza, dal personale addetto alla vigilanza della struttura che ha lanciato l’allarme. I giovani sono stati quindi fermati dai carabinieri del Nucleo radiomobile all’interno della Mole.

Sul monumento simbolo della città avevano deciso di trascorrere la notte, tanto da accamparsi con coperte e materassi gonfiabili con l’intento, probabilmente, di mettere in pratica appena possibile le loro tecniche di parkour apprese negli anni.

Interrogati dai militari dell’Arma, i ragazzi hanno dapprima detto di essere rimasti nell’edificio, oltre l’orario di regolare apertura ed eludendo i controlli, per trascorrere la notte ammirando la città dall’alto. Ulteriori accertamenti degli investigatori hanno poi appurato che i quattro sono in realtà abili atleti di parkour.

Dopo le operazioni di identificazione, sono stati quindi denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Torino per invasione di terreni o edifici.

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