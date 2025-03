Horeca Expoforum 2025, al Lingotto di Torino la fiera dell’ospitalità e della ristorazione

TORINO – Horeca Expoforum 2025 ha debuttato al Lingotto Fiere di Torino, diventando il punto di riferimento per l’innovazione e il business nel settore dell’ospitalità, ristorazione e food & beverage.

La manifestazione, organizzata da GL events Italia, è iniziata oggi e proseguirà fino al 18 marzo. Più di 200 brand sono presenti su 14.000 mq di area espositiva, con un programma ricco di eventi, showcooking e competizioni, in collaborazione con associazioni del settore come IFSE, Conpait e FIC.

Durante l’inaugurazione, il CEO di GL events Italia, Gàbor Ganczer, ha evidenziato l’importanza dell’Ho.Re.Ca. per l’economia e il turismo locale.

Le istituzioni e le associazioni di categoria hanno sottolineato come questo evento, che quest’anno ha una portata internazionale, sia cruciale per il Piemonte e per Torino, città recentemente eletta capitale europea dell’innovazione.

La seconda edizione di Horeca Expoforum è anche una vetrina per il concorso mondiale di cucina Bocuse d’Or 2027, che selezionerà la squadra italiana per il prestigioso evento.

Oltre a questa competizione, sono previsti numerosi eventi, tra cui workshop, showcooking e dibattiti, con focus su eccellenze piemontesi e tendenze gastronomiche internazionali.

Tra gli appuntamenti di lunedì 17 marzo ci sono il Coffee Triathlon, workshop su Latte Art, la presentazione della selezione Bocuse d’Or e un talk su le eccellenze gastronomiche del Piemonte.

Martedì 18 marzo, si terrà la selezione per il Bocuse d’Or, con sfide tra chef e altri eventi, come il Pizza in pala 4.0 e il percorso creativo sul Dessert da ristorazione.

