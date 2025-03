Novara è la Città Europea dello Sport 2025

NOVARA – Novara è stata nominata Città Europea dello Sport 2025 da Aces Europe. Il riconoscimento verrà celebrato con una cerimonia ufficiale il 18 marzo alle 16 presso il palazzetto Stefano Dal Lago, alla presenza del sindaco Alessandro Canelli, del vicesindaco Ivan De Grandis, del ministro Andrea Abodi e del presidente di Aces Europe Gian Francesco Lupatelli.

Durante l’evento sarà svelato il logo ufficiale, realizzato in collaborazione con il liceo artistico Felice Casorati, il cui coro e orchestra eseguiranno un accompagnamento musicale. Verranno assegnati circa 300 riconoscimenti ad atleti e società sportive, oltre a premi speciali per i “Alfieri dello Sport”.

Il sindaco Canelli ha sottolineato gli investimenti per la riqualificazione delle strutture sportive, evidenziando l’importanza dello sport per il benessere della comunità. Anche De Grandis ha espresso soddisfazione per il titolo, riconoscendo l’impegno della città nella promozione dello sport.

