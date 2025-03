Ritorna la fiera dei Tulipani a Grugliasco

GRUGLIASCO -In strada del Portone, tutto è pronto per l’apertura del campo di tulipani, un evento che ogni anno regala uno spettacolo di colori e profumi. 380mila bulbi sono stati piantati, trasformando il paesaggio in un’opera d’arte naturale. Nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi dei bulbi olandesi, l’impegno degli organizzatori resta saldo nell’offrire un’esperienza unica ai visitatori.

Oltre ai tulipani, quest’anno il campo ospiterà anche narcisi, iris e allium, arricchendo l’esperienza visiva. Il progetto, in collaborazione con l’agriturismo Cascina Duc, invita i visitatori a vivere il rituale della raccolta con la formula “u-pick”, che permette di scegliere e portare a casa i fiori. I biglietti d’ingresso costano 4 euro online e 5 euro in loco, includendo la raccolta di due tulipani. È possibile acquistarne altri a partire da 1 euro.

Il campo sarà aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30 (dalle 8:30 nei weekend), con una fioritura che durerà circa sei settimane, variando in base al clima. Anche in caso di pioggia, il campo resterà aperto, salvo condizioni meteo estreme. Per aggiornamenti e prenotazioni, è possibile visitare il sito www.tulipani-italiani.it.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese