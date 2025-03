Valanghe a Pragelato e Salbertrand: quattro persone coinvolte

VAL DI SUSA – Due valanghe hanno colpito le località di Pragelato e Salbertrand, coinvolgendo in totale quattro persone. Sul posto stanno operando le guide del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme ai sanitari del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte.

A Salbertrand, una persona è rimasta semisepolta, riportando un infortunio fortunatamente non grave. Nel caso di Pragelato, invece, le tre persone coinvolte sono state trovate illese, nonostante fossero parzialmente coperte dalla neve.

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso, ostacolate dal maltempo, che rende difficoltoso l’intervento dell’eliambulanza. A Salbertrand, il tecnico e il cinofilo del Soccorso Alpino stanno avanzando a piedi per raggiungere l’infortunato. A Pragelato, invece, non è stato ancora possibile far atterrare il personale, mentre le squadre a terra si stanno preparando per l’intervento.

