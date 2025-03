Cede la ringhiera mentre stende i panni e cade dal secondo piano ad Asti

ASTI – Una donna di 50 anni è caduta dal balcone di casa al secondo piano nella sua abitazione di Asti, frazione San Marzanotto. La donna stava stendendo i panni quando la ringhiera ha ceduto e lei è caduta sulla strada.

Sono stati i vicini a chiamare i soccirsi e la donna è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

