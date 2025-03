Precipita con il parapendio a Borgofranco D’Ivrea: grave al Cto di Torino

BORGOFRANCO D’IVREA – Poco dopo l’ora di pranzo di oggi, lunedì 17 marzo, un uomo è precipitato con il parapendio a Borgofranco d’Ivrea nella zona di via Sant’Anna. Per il soccorso sono intervenuti sia l’elicottero del 118 che il Drago dei vigili del fuoco per trasportare il ferito al Cto di Torino dove si trova in gravi condizioni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

