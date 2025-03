Il Canale Cavour di Chivasso con i colori della bandiera italiana per la Giornata mondiale dell’acqua

CHIVASSO – Questa sera l’imponente edificio di Presa del Canale Cavour di Chivasso ci regala uno spettacolo unico e si veste con i colori della bandiera italiana in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, prevista all’interno delle direttive dell’Agenda 21, risultato della Conferenza di Rio. Si celebra ogni 22 marzo.

L’iniziativa

L’iniziativa fa parte del progetto “Bagliori nella Notte”, promosso da ANBI in tutta Italia, per sottolineare ancora una volta l’importanza delle problematiche idriche e idrauliche alla luce del cambiamento climatico in atto, e all’inizio della stagione delle semine.

Questa sera, quindi, ANBI Piemonte, insieme a Est Sesia, il maggiore consorzio irriguo italiano, illuminano – a partire dalle 17:30 di oggi – col Tricolore l’infrastruttura distribuita su due piani, lunga 40 metri, larga 8 e divisa in 21 luci da 1,5 metri, ripetute in due ordini sovrapposti per un’altezza complessiva di 7,5 metri, ciascuna delle quali contiene 3 paratoie, per la regolamentazione del flusso di acqua.



Da qui parte il Canale Cavour, un’opera maestosa, lunga 85 chilometri, costruita in appena tre anni (subito dopo l’unificazione d’Italia, tra il 1863 e il 1866,) che prende l’acqua dal Po proprio a Chivasso, e la porta fino al Ticino, attraversando il territorio risicolo più importante d’Europa.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese