Milano-Torino 2025 di ciclismo mercoledì 19 marzo: quali linee del trasporto pubblico saranno deviate

TORINO – Mercoledì 19 marzo si corre la classica Milano-Torino di ciclismo, la corsa più antica del mondo, la cui prima edizione risale al 1876. La gara partirà da Rho per terminare dopo 174 km davanti alla Basilica di Superga.

A seguito dello svolgimento di questa 106ª edizione, saranno temporaneamente chiuse al transito dei veicoli corso Casale, strada Comunale di Superga e numerose vie nel Comune di San Mauro e Baldissero. Pertanto saranno deviate / limitati i percorsi delle linee 8 – 15 – 61 – 68 – 79/.

In particolare

Linea 8. Dalle ore 13.50 alle ore 16.30.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): limitata in via Roma angolo piazza Mochino dove effettua inversione di marcia alla rotatoria e capolinea provvisorio in piazza Mochino presso la fermata n. 3330.

Direzione corso Bolzano: dal capolinea provvisorio segue il percorso normale.

Linea 15. Dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Direzione piazza Coriolano (Sassi): effettua l’ultima fermata per il servizio passeggeri in via Fontanesi presso la fermata n. 571 – “ Ricasoli”, quindi prosegue fuori servizio.

Direzione via Brissogne: effettua la prima fermata per il servizio passeggeri in corso Belgio angolo via Ricasoli presso la fermata n. 572 – “Ricasoli”.

Linea 61. Dalle ore 13.50 alle ore 16.30.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da corso Casale deviata in piazza Pasini, ponte Sassi, lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 20 presso la fermata n. 2320, in comune con la linea 77.

Direzione corso Vittorio Emanuele II: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, corso Casale, percorso normale.

Linea 68. Dalle ore 14.00 alle ore 16.30.

Direzione via Cafasso: limitata in corso Belgio angolo ponte Sassi, quindi prosegue per lungo Po Antonelli, lungo Dora Voghera, corso Cadore dove effettua capolinea provvisorio all’altezza del civico 20 presso la fermata n. 2320, in comune con la linea 77.

Direzione via Frejus: dal capolinea provvisorio di corso Cadore prosegue per corso Belgio, percorso normale.

Linea 79/.

Da inizio servizio alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 a termine del servizio.

Non transita in strada della Basilica e piazzale della Basilica di Superga.

Dalle ore 12.00 alle ore 17.30. SERVIZIO SOSPESO.

Saranno coinvolte anche le linee extraurbane:

3006 – Torino – Settimo – Vallecerrina – Casale

3023 – Valcerrina – Asti

3096 – Gassino – Sciolze – Cinzano

3105 – Chivasso – Asti

3106 – Crescentino – Torrazza – Torino (Miraf.)

3107 – Torino – Gassino – Chivasso – Piova’ Massaia

3107 – Scol. Gassino – Settimo

3121 – Castagneto Po – Chivasso.

