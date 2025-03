“Mi fai una storia?”: il festival che celebra la lettura per i più piccoli arriva a Druento

DRUENTO – La primavera del 2025 porta con sé una novità nel panorama culturale piemontese: il festival “Mi fai una storia?” cambia periodo e si prepara a incantare i bambini dagli zero ai sei anni con due giorni dedicati alla lettura e all’ascolto. L’evento, unico nel suo genere in Italia e giunto alla terza edizione, è un’iniziativa che pone al centro un’abitudine preziosa da coltivare fin dai primi mesi di vita: la lettura condivisa con i genitori.

Il festival si svolgerà venerdì 21 e sabato 22 marzo presso la nuova biblioteca di Druento, dedicata a Ipazia D’Alessandria. Organizzato dall’associazione Il Bambino Naturale e dalla casa editrice Il Leone Verde Edizioni, con la collaborazione della Biblioteca Civica Multimediale Ipazia e il patrocinio del Comune di Druento, l’evento mantiene il suo carattere gratuito e accessibile a tutti. Dopo due edizioni a Settimo Torinese, la direttrice artistica Anita Molino ha scelto di portare questa esperienza anche in altre località della provincia torinese, consolidando l’idea di un festival itinerante.

Lettura e ascolto: un’esperienza da condividere

Il titolo del festival prende ispirazione dal libro di Elisa Mazzoli, ospite dell’edizione 2025, pubblicato dalla casa editrice torinese Il Leone Verde. “Mi fai una storia?” è una domanda che molti bambini rivolgono ai genitori, esprimendo il desiderio di ascoltare racconti e immergersi nel mondo delle storie. L’obiettivo del festival è proprio quello di promuovere il valore della lettura condivisa, un’abitudine che ha effetti benefici sul neurosviluppo infantile e favorisce un rapporto positivo con i libri nel corso della crescita.

La manifestazione si articola in due giornate ricche di appuntamenti. Il venerdì sarà dedicato agli adulti – genitori, educatori, insegnanti e formatori – con un incontro guidato da Elisa Mazzoli, che fornirà suggerimenti su come leggere ai bambini da zero a sei anni, come avvicinarli ai libri e come trasformare la lettura in un momento di condivisione speciale, sia in famiglia che a scuola.

Sabato tra laboratori, musica e metodo Montessori

La giornata di sabato sarà interamente dedicata ai piccoli protagonisti del festival. Il programma prevede una suddivisione per fasce d’età: la mattina inizierà con gli incontri per i bambini da 0 a 3 anni, che potranno esplorare i libri attraverso il tatto, l’ascolto e le immagini. A seguire, i bambini dai 3 ai 6 anni saranno coinvolti in letture condivise che trasformeranno le pagine in un momento di coccola e scoperta.

Alle 11:30 si terrà un laboratorio montessoriano condotto da Isabella Micheletti, scrittrice ed educatrice Montessori, che guiderà i bambini dai 3 ai 6 anni in un’attività dedicata all’espressione personale attraverso il disegno.

Nel pomeriggio, il festival offrirà un’esperienza musicale unica grazie a Laura Bossi e Chiara Marangoni, esperte nel metodo Gordon. I bambini avranno l’opportunità di partecipare a tre concerti speciali, basati su canti melodici e ritmici senza parole, progettati per stimolare le loro capacità di ascolto e assorbimento musicale.

Una celebrazione della lettura e dell’infanzia

“Abbiamo scelto simbolicamente l’inizio della primavera per celebrare i più piccoli e un gesto, quello della lettura ad alta voce e condivisa, che va incoraggiato e praticato sin dalla più tenera età” – dichiara Anita Molino. “Un gesto di cura, vicinanza e relazione: tutti gli ultimi studi pedagogici e neuropsichiatrici confermano i benefici della lettura condivisa per lo sviluppo cognitivo e affettivo dei bambini”.

Anche il Comune di Druento esprime grande soddisfazione per l’iniziativa. “Siamo molto felici di accogliere questo festival e offrire questa opportunità alle famiglie e ai più piccoli nella nostra nuova biblioteca” – afferma Alessandra De Grandis, assessora alle Politiche Sociali e all’Istruzione. “La lettura ad alta voce sin dai primi mesi di vita è una risorsa straordinaria per lo sviluppo dei bambini. Druento la celebrerà con due giorni di laboratori e incontri, un contributo importante per formare cittadini curiosi, reattivi e portatori di valori condivisi”.

Il programma

Venerdì 21 Marzo

Ore 17-19 “Ponti tra adulti e bambini”

Incontro per adulti, genitori, educatori, insegnanti, formatori.

Facciamo che leggiamo? La lettura felice con i più piccini: una straordinaria scoperta.

Esperienze e proposte per una lettura insieme da 0 a 6 anni come dono d’amore e seme di gioia. Con Elisa Mazzoli, scrittrice, storiatrice, formatrice e due volte premio Nati per Leggere.

Sabato 22 Marzo

Ore 9,30-10,15 “Il libro dov’è?”

Dove sei libro piccino? Stai giocando a nascondino? Con Elisa Mazzoli, scrittrice, storiatrice, formatrice e due volte premio Nati per Leggere, cerchiamo insieme il libro da leggere per conoscere il mondo attraverso parole e immagini.

Bambini 0-3 anni.

Ore 10.30-11,15 “Coccola Chiocciola legge un libro”

Coccola è una chiocciola che, piano piano, scopre che con la lettura si arriva lontano.

Scopriamo i libri di Incontro con l’autrice Elisa Mazzoli.

Bambini 3-6 anni.

Ore 11,30-13 “Facciamo che disegniamo”

Incontro e laboratorio montessoriano, per bambini dai 3 ai 6 anni, sul valore dell’espressione personale nell’attività del disegno del bambino. Con Isabella Micheletti, scrittrice, educatrice Montessori e formatrice nei corsi dell’Opera Nazionale Montessori. Oltre al bambino è prevista la presenza di 1 solo adulto di riferimento.

Primo turno: 11,30-12,15 .

Secondo turno: 12,15-13.

Ore 15-17 Concerto “Musica! Musica!”.

Con Laura Bossi e Chiara Marangoni, musiciste specializzate nel metodo Gordon.

I concerti “Musica! Musica!” si ispirano alla Music Learning Theory di E. Gordon, secondo cui il bambino sviluppa la sua attitudine musica nei primi anni di vita attraverso un’esposizione alla musica che rispetti le sue grandi capacità di ascolto e di assorbimento. L’incontro avrà una durata di circa 50 minuti durante il quale vengono eseguiti canti melodici e ritmici, senza parole, che seguono il principio di varietà, brevità e ripetizione, I bambini sono lasciati liberi di muoversi e sono accolti nelle loro risposte musicali spontanee, il tutto in un’atmosfera di libertà, rilassamento e di grande divertimento. Oltre al bambino è prevista la presenza di 1 solo adulto di riferimento.

Primo turno: 15-15,50. Bambini 0-3 anni.

Secondo turno: 16-16,50. Bambini 3-6 anni

Ore 17-18 Concerto “Musica! Musica!”.

Replica, con turno unico: bambini 0-6 anni.

• Durante la giornata di sabato è previsto l’allestimento di un Angolo della Poppata con l’ostetrica Cristina Baratto.

• Stand informativi di “Anche i genitori crescono”, attività gratuite per bambini dagli 0 ai 6 anni e le loro famiglie.

• Libreria gestita da Il leone verde.

• Il nido comunale Ravotin organizza parallelamente l’open day dalle 10 alle 13.

• Sarà possibile durante tutta la giornata ritirare il kit “BenvenutI” per i nuovi nati residenti nel Comune di Druento.

L’ingresso è gratuito a tutti gli appuntamenti, ma serve la prenotazione: ufficiofamiglie@comune.druento.to.it.

Tutti gli incontri si tengono alla Biblioteca Ipazia, via Morello 10, Druento.

