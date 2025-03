Verbania: autista del bus deve accompagnare i bambini in gita ma risulta ubriaco, patente sospesa

VERBANIA – Patente sospesa per almeno 15 giorni e 12 punti decurtati per l’autista del bus che è risultato positivo all’alcoltest eseguito dalla polizia stradale di Verbania.

Il test è stato eseguito poco prima che l’uomo – un quarantenne residente nella provincia di Pavia messo a disposizione da una ditta del milanese – si mettesse alla guida per accompagnare un gruppo di studenti di una scuola media di Verbania in gita scolastica a Milano.

Inoltre il conducente è sanzionato anche per non aver inserito la carta tachigrafica e non aver rispettato i tempi di guida nei giorni precedenti al viaggio e dovrà quindi pagare una multa di circa mille euro.

La stessa azienda si è poi occupata di inviare un conducente sostitutivo e la gita, seppur in ritardo di qualche ora, è potuta cominciare.

